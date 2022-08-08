Новое турецкое буровое судно Abdülhamid Han отправится в первое плавание завтра

8 авг. 23:32

Четвертое турецкое буровое судно Abdülhamid Han завтра впервые отправится на работы в Средиземное море. Об этом сообщил в социальной сети министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Завтра великий день! Мы очень взволнованы этим событием. Наше четвертое буровое судно Abdülhamid Han завтра выходит в море для своего первого бурения. Его пути открыты, ветер попутный", - написал глава Минэнерго.

Он пожелал судну удачи.

В церемонии отплытия из порта Мерсин примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.