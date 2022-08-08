Президент Туркменистана заложил фундамент нового моста через залив Гарабогаз на Каспии

8 авг. 23:21

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе торжественной церемонии заложил фундамент нового автомобильного моста через залив Гарабогаз в Балканской области.

Как сообщает издание "Туркменистан сегодня", мост позволит увеличить товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном.

Длина моста составит 354 м, ширина – 17 м, в каждую сторону будет предусмотрено по две полосы. Мост будет находиться на высоте семь метров над поверхностью залива и станет частью автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Поручение построить мост дал в июле прошлого года экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Реализацией проекта займется украинская компания "Дорожное строительство Альтком", в соответствии с ранее подписанным постановлением. Объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2024 года.