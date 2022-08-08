США дадут Украине еще $4,5 млрд на выполнение бюджетных обязательств

8 авг. 22:53

Америка предоставит Украине еще $4,5 млрд, которые планируется направить на поддержку ее бюджета. Такое сообщение распространил Всемирный банк, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне.

Ранее агентство Reuters передавало, что эти средства Киев получит от Агентством международного развития (АМР), действующего в структуре Государственного департамента США.

В ВБ уточнили, что грант будет потрачен на покрытие "социальных выплат, услуг в сфере здравоохранения и пенсий", он поможет Украине выполнить бюджетные обязательства "на национальном и региональном уровнях".

На сегодня Всемирный банк "мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования" на поддержку Украины, причем свыше $6,3 млрд из этих денег уже предоставлены украинским властям.