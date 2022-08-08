В Ливане отказались от долгожданного украинского зерна

8 авг. 22:40

Заказчик в Ливане отказался от зерна, которое идет на первом вышедшем из порта Одессы сухогрузе в рамках продуктовой сделки, сообщает ливанское посольство Украины.

"Исходя из информации грузоперевозчика, окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. Поставка должна была осуществиться более пяти месяцев назад.

По данным посольства, грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия рассказал, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне, изменил маршрут, видимо, ожидая указаний о новом пункте назначения.

Напомним, сухогруз Razoni стал первым судном, покинувшим украинский порт после заключения в Стамбуле продуктовой сделки. Судно вышло на маршрут 1 августа.

По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, тема влияния поставок украинского зерна на глобальную продовольственную безопасность сильно перегрета.