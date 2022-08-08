На курорте "Ведучи" в Чечне до конца года построят шале на 85 человек

8 авг. 21:59

На всесезонном курорте "Ведучи" в Чечне до конца текущего года планируется завершить строительство шале на 85 мест. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Планируется, что в декабре 2022 года завершатся работы по строительству шале", - сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что на "Ведучи" в настоящее время также идет строительство двух корпусов гостиницы на 800 мест. Один из них появится в декабре 2024 года, по второму идут подготовительные работы.

Как ожидается, благодаря реализации проектов количество мест размещения увеличится в 4 раза.