Чемпион мира из Казахстана поделился своим миллионом с сельским спортзалом 

8 авг. 22:17

Казахстанский борец-вольник, чемпион мира Камиль Куруглиев подарил миллион тенге сельскому спортзалу, в котором тренируются дети.

В июне юные спортсмены из села Кызылсай приезжали в Актау в зал на совместные тренировки. Оказалось, что в дети в спортзале тренируются на старых татами для каратэ.

Золотой медалист Куруглиев на прошедшем в конце июля чемпионате мира U17 по вольной борьбе в Риме был вручен 1 млн тенге от алматинского предпринимателя Ерлана Кожасбаева. Он решил купить ковер в секцию для юных спортсменов из Кызылсая.

Стоит добавить, что ковер уже доставили.