Вице-премьер Грузии обвинил ЕНД в желании разрушить туристический сектор страны

8 авг. 21:38

Члены оппозиционной партии "Единое нацдвижение" сейчас требуют визового режима для россиян, хотя, находясь у власти, сами приглашали их в Грузию, напомнил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, он сам видел записи, на которых представители прежней власти и сам экс-президент приглашали туристов из России приехать в страну и даже встречали их на границе.

"Сегодня та же политическая сила требует введения визового режима только для того, чтобы нанести ущерб нашему туристическому сектору, что нанесет ущерб интересам нашей страны", - цитирует вице-премьера Sputnik Грузия.