Движение на СКЖД восстановлено после ДТП

8 авг. 21:25

Железнодорожное движение после столкновения локомотива и грузовика под Анапой восстановлено, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"В 19:40 мск движение было восстановлено. В результате на один час задержан поезд №389 Анапа - Минск", - приводит слова ее представителя "Интерфакс".

Напомним, сегодня в 18:15 мск между станциями Гостагаевская и Юровский на Кубани водитель грузового автомобиля выехал на переезд и столкнулся с локомотивом. По предварительным данным, в результате он погиб.

Отмечено, что сигнализация работала, машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния до машины ДТП все же произошло.