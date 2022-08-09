Саудовская Аравия хочет производить турецкие Байрактары

По информации, опубликованной 2 августа вебсайтом Tactical Report, саудовская организация ”Город короля Абдулазиза по науке и технологиям” (KACST) ведет переговоры с турецкой компанией Baykar Technology по созданию и развитию различных видов беспилотных летательных аппаратов на территории королевства. Baykar Technology - турецкая компания, которая создает, развивает и производит широкой спектр БПЛА, в том числе и знаменитые Bayraktar TB2.

Army Recognition сообщает, что уже несколько лет Саудовская Аравия осуществляет программу по модернизации собственной оборонной промышленности с целью развития местного производства различных видов военной техники и средств для обеспечения безопасности на земле, в воздухе и на воде. Королевство намерено локализовать 50% военных расходов к 2030 году. Пока страна развивает менее сложные сектора, в частности, производство запчастей, бронетехники и базовой амуниции. Эта инициатива будет дополнена более дорогостоящим и сложным оборудованием, в том числе, военными воздушными средствами.

Саудовская Аравия собирается создать интегрированную национальную сеть по предоставлению услуг и поддержке промышленности, которая будет способствовать развитию самообеспеченности и укрепит сектор оборонного экспорта, как на региональном, так и на международном уровнях.

В 2022 году Саудовская Аравия устроила свое первое оборонное шоу World Defense Show, которое прошло в окрестностях Эр-Рияда с 6 по 9 марта 2022 года. В течение четырех дней местные и международные оборонные компании демонстрировали современнейшие технологические решения. Также проводились конференции и обучающие семинары, основное внимание на которых уделялось следующему поколению обороны.

За последние десятилетия Турция добилась впечатляющих успехов в национальной программе развития БПЛА. Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции развивает внутреннее производство дронов особенно активно после 2004 года. Масштабная промышленная инфраструктура появилась благодаря таким проектам, как первый турецкий БПЛА UAV-X1 (1990 год) и первый отечественный самолет-мишень Turna-Keklik (1995 год), а также технологическому проекту Pelikan-Baykuş (2003 год) и проекту цифровой визуализации Martı (2004 год).

Создание прототипа тактической беспилотной системы Bayraktar TB2 началось совместным предприятием Kalekalıp Baykar Makina в 2007 году. Первый полет прототипа состоялся 8 июня 2009 года. Налетавший более 110 тыс. часов, TB2 активно используется военно-воздушными силами Турции, жандармерией и национальной полицией с 2014 года. Вскоре десять БПЛА Bayraktar TB2 будут переданы комаднованию ВМС Турции. Дроны Bayraktar используют не только турецкие ВВС, они также идут на экспорт.