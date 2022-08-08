Оспа обезьян пришла в Молдавию

8 авг. 20:59

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии, об этом сообщает Минздрав страны.

Пациент - иностранец, приехавший из США. Он обратился за помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе. С такими симптомами, как лихорадка и кожные высыпания, его госпитализировали.

"Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", - пояснили в Минздраве.

Оказалось, что в Америке мужчина контактировал с больным человеком.