Пляжи Сочи снова дезинфицируют из-за коронавируса

8 авг. 21:26

В Сочи возобновились регулярные санитарные обработки на пляжах, в парках и транспорте для борьбы с коронавирусом, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

"Сезон на пике. Мы должны обеспечить безопасность гостей и жителей. К сожалению, в Сочи, как и по всей стране, отмечается рост случаев заболевания COVID-19. Мы развернули дополнительные места в инфекционной больнице. Возобновляем регулярные обработки на пляжах, в парках и объектах транспортной инфраструктуры", - написал Копайгородский.

Кроме того, продолжил он, в Сочи работают порядка 20 пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса, чтобы сохранить здоровье свое и своих близких.