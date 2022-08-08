Погода в Москве испортится в ближайшие часы

8 авг. 21:10

МЧС предупреждает о непогоде в Москве до вечера вторника, в ближайшие часы ожидаются дождь, местами гроза, сильный ветер.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 м/с. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

По данным МЧС, в столице до 21.00 9 августа прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра. Количество осадков составит до 14 мм.

Водителям рекомендуется избегать внезапных маневров, пешеходам в грозу не следует укрываться под деревьями, также рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.