Почему Европе невыгоден кризис вокруг Тайваня

Обострение ситуации вокруг Тайваня вызвало широкий резонанс в мире. Глава МИД Китая Ван И заявил, что Вашингтон устроил визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис в регионе и усилить свое военное присутствие. Пекин не собирался начинать войну за свою территорию, он использует экономические меры. На фоне обострения напряженности китайские санкции против Тайваня напомнили миру о том, насколько он зависит от острова, в частности от компьютерных чипов.

Politico отмечает, что Китай частично запретил торговлю с Тайванем в ответ на визит Пелоси в Тайбэй в прошлую среду. Пекин также провел военные учения с боевой стрельбой в море. Из-за военных маневров воздушный и морской транспорт вынужден избегать попадания в этот район, что фактически означает блокаду Тайваня, где проживает 23 млн человек и который Китай считает своей территорией.

На данный момент Китай ограничил долгосрочные ответные меры запретом на экспорт песка на остров, а также импорта цитрусовых, охлажденных морских гребешков и замороженной скумбрии с Тайваня на материк. Но основой риск для Тайбэя и западных компаний, зависящих от произведенных на Тайване чипов, заключается в том, что будущие меры Пекина могут быть куда жестче, в том числе полная блокада или ввод войск.

В прошлом году оборудование и бытовые электроприборы составили почти 60% европейского импорта с Тайваня. Самой большой проблемой для европейского бизнеса станет внезапное прекращение поставок электронных чипов от крупнейшего в мире производителя полупроводников: Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). На компанию приходится более половины полупроводников с аутсорсинга, и по слухам, среди ее клиентов Apple и Qualcomm.

Чтобы продемонстрировать, насколько компания важна для США, Пелоси встретилась с председателем совета директоров Марком Лю.

Проблема Европы заключается в том, что она на протяжении многих лет усиливала свою зависимость от тайваньских чипов, и "атака" со стороны Китая может в мгновение ока оборвать важную цепочку поставок без какого-либо предупреждения.

TSMC была основана в конце 1980-х Моррисом Чаном, бывшим инженером из американской компании Texas Instruments. Чан - яркий пример того, как западные технологические компании теряют экспертов по определенным процессам. Гибкая культура найма на Тайване позволяет производителям чипов нанимать и сокращать сотрудников без лишних сложностей в периоды пиков и спадов спроса, объясняет Людо Деферм, вице-президент левенской компании Imec - исследовательского центра, специализирующегося на полупроводниках.

Другая проблема - уникальность чипов, которые производит TSMC. Компания не только занимается всей электроникой, повсеместно использующейся в смартфонах и компьютерах, но и создает куда более эксклюзивные продукты, в том числе чипы, меньше пяти нанометров, которые необходимы для создания беспилотных транспортных средств. ”В мире всего две компании, способные производить чипы меньше пяти нанометров. Это TSMC и Samsung, - Герман Хаузер, венчурный капиталист и основатель Acorn Computers рассказал в интервью POLITICO. - TSMC - абсолютный лидер, мы целиком и полностью зависим от нее”.

”Сектор требует вложений капитала, он наукоемкий. Для него свойственна быстрая технологическая эволюция. Производство чипов осуществляется в глобальной цепочке поставок, довольной сложной и в некоторых сегментах, перенасыщенной”, - заявил чиновник из ЕС.

Критически важная роль TSMC не осталась незамеченной со стороны Китая.

В июне один из ведущих китайских экономистов открыто призвал Пекин к ”экспроприации” компании. Тем не менее многие западные эксперты довольно скептически относятся к подобным угрозам. Не в интересах Китая так поступать, поскольку TSMC с точки зрения поставок оборудования зависит от других компаний, в том числе датской ASML. Об этом сказал и сам глава компании Лю в редком для себя интервью CNN, предупредив, что TSMC не сможет работать, если Китай введет войска на Тайвань.

По словам Хаузера, этот факт обеспечивает Европе преимущество. ”У Европы есть рычаг давления: никто в мире не сможет производить чипы меньше пяти нанометров без оборудования, которое предоставляет ASML”.

Но в случае немыслимого развития событий, то есть полнейшего прекращения поставок тайваньских чипов, европейские законодатели и бизнесмены ускорят реализацию планов по поддержке собственного производства, тем самым удвоив европейскую долю рынка в общемировой цепочке создания стоимости полупроводников.

В феврале Еврокомиссия представила план на €43 млрд по привлечению ряда производителей на европейский континент. Задача непростая, поскольку важно обеспечить, чтобы собственные европейские правила оказания государственной помощи не были изменены в процессе. Процесс также невероятно долгий: ЕС непросто убедить компании перенести производство на территорию блока. В последние месяцы Европе удалось привлечь инвестиции от таких компаний как Intel в Германии, а также STMicroelectronics и GlobalFoundries во Франции, но TSMC не спешит обеспечивать производство в ЕС, решив открыть одно предприятие в Японии, а другое - в американской Аризоне. Это серьезное упущение, считает Хаузер. ”Мы сейчас пытаемся совершить скачок с Intel, но у компании просто нет необходимых технологий. Нам нужны TCMS и Samsung. Я не понимаю, почему мы не ведем полноценные переговоры с этими двумя корпорациями”, - задается вопросом эксперт.