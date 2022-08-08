Латвия возобновила импорт газа из России

8 авг. 20:47

Поставки российского газа в Латвию через Эстонию возобновились 5 августа, за сутки поступает около 4 млн кубометров газа, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.

С середины весны поставки российского газа в Латвию по магистральному газопроводу Валдай - Псков - Рига ведутся периодически. Весь апрель поставок через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа", в которую может идти только газ российского происхождения, не было, затем газ поставлялся периодически в мае, июне и последний раз - в конце июля. Импорт российского газа был прекращен в июле из-за нарушения условий отбора.

Латвия с 1 января 2023 года намерена полностью отказаться от российского газа.