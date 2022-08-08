Участники венских переговоров возвращаются в свои страны для обсуждения финального текста

8 авг. 20:43

Участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана уезжают из Вены, передает ИРНА.

Делегации возвращаются в столицы своих стран, где они проведут дальнейшие консультации по проекту финального текста соглашения о восстановлении ядерной сделки с Исламской Республикой.

По данным агентства, стороны должны будут изучить этот проект и выработать позицию относительно него.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал на своей странице в социальной сети, что участники переговоров договорились обо всем, что было возможно, все это отражено в итоговом тексте.

"Тем не менее, за каждым техническим вопросом и каждым параграфом лежит политическое решение, которое должно быть принято в столицах. Если ответы окажутся положительными, тогда мы сможем подписать сделку", - указал он.