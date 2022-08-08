Яблочную лапшу с корицей придумали в Ставрополе

8 авг. 20:21

Ученые Северо-Кавказского федерального университета придумали лапшу с добавлением яблок и корицы, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале вуза.

Экопродукт содержит ставропольские яблоки, а также корицу. "Яблочная лапша обогатит организм витаминами, аминокислотами и белками не хуже, чем многие пищевые добавки", - заявила декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий Наталья Оботурова.

В яблочной лапше нет никаких добавок категории Е. Крупная российская сеть супермаркетов здорового питания уже заинтересовалась новинкой.