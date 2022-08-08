Синицина и Кацалапов покажут в Сочи шоу "Лебединое озеро"

8 авг. 20:07

В Сочи 9-18 августа пройдут показы балета на льду компании NAVKA SHOW "Лебединое озеро", главные роли в котором исполнят олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Шоу представят в олимпийском Дворце спорта "Айсберг". Также в постановке заняты многократный чемпион Литвы и призер международных соревнований Повилас Ванагас, он исполнит роль Колдуна, многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко - Черный лебедь, а также четырехкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили - они поочередно исполнят роль Тени.

Шоу включает не только танцы на льду, но и полеты артистов под куполом арены, профессиональные акробатические номера и сказочные превращения.

Премьера "Лебединого озера" Навки состоялась в Москве в декабре прошлого года.