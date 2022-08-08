Российские чиновники покорят Эльбрус 

8 авг. 19:59

В Приэльбрусье с 13 по 21 августа 2022 года пройдет массовое восхождение на высшую точку Европы - гору Эльбрус - в ознаменование 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, участие в котором примут представители различных государственных структур и ведомств. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации альпинизма России.

К акции присоединятся министры и представители администрации КБР, а также соседних республик и регионов: министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, заместитель министра природных ресурсов и экологии КБР Мурат Апхудов, председатель Комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, министр физической культуры и спорта Ставрополья Андрей Толбатов, помощник депутата Госдумы Анастасия Истомина, представитель Минэкономразвития России Александр Зубов и другие высокопоставленные лица.

В ходе подготовки к массовому восхождению на Эльбрус в администрации Эльбрусского муниципального района состоялось рабочее совещание, на котором присутствовали представители различных ведомств: Эльбрусского муниципального района, сельского поселения Эльбрус, Федерации альпинизма России, Минкурортов и туризма КБР, акционерного общества "Кавказ.рф", национального парка "Приэльбрусье", а также представитель администрации главы Кабардино-Балкарии.