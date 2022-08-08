МИД: российские объекты выведены из-под инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях

8 авг. 19:51

Россия временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты, такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что американская сторона проинформирована об этом по дипломатическим каналам.

В министерстве пояснили, что РФ вынуждена прибегнуть к этой мере из-за упорного стремления Америки "явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях", не отвечающих существующим реалиям, создающих для Штатов односторонние преимущества и фактически лишающих Россию права на инспекции на американской территории.

В ведомстве добавили, что ограничения носят временный характер. "После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по Договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме", - подчеркнули в МИД.