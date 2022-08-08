ГЖД показала рекордную доходность с начала года

8 авг. 19:42

В первом полугодии 2022 года доходы Грузинской железной дороги (ГЖД) от грузовых перевозок превысили 191 млн лари (почти $70,5 млн) и стали рекордными за последние семь лет.

Как сообщили в компании, объем грузоперевозок за шесть месяцев составил 6,8 млн тонн, на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост грузоперевозок по ГЖД сохраняется с 2018 года, причем по всем направлениям, среди которых Китай, Казахстан, а также Средний коридор и направление Баку-Тбилиси-Карс.

С начала года увеличились перевозки сухих грузов (карбамида) из Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, метанола из Азербайджана, мазута и сырой нефти из Казахстана, сахара-сырца из Центральной Азии.