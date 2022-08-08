Пашинян позвонил Путину

8 авг. 19:14

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили развитие ситуации вокруг Карабаха и "вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе".

"В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указано в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.