В массовом ДТП в Ростовской области погибла несовершеннолетняя

8 авг. 19:20

На трассе в Ростовской области в результате столкновения трех автомобилей погиб один человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

"8 августа на 6 км трассы "Ростов - Азов новое направление" водитель автомобиля Opel, по предварительным данным, двигаясь в утомленном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль "Газель" дорожной службы. От удара "Газель" отбросило на движущийся большегруз", - рассказали в ГИБДД.

В результате погибла несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Opel, госпитализированы с различными травмами водитель и еще двое пассажиров иномарки. Также с травмами в больницу был доставлен водитель автомобиля "Газель".