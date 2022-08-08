В России открыли музей, посвященный свадебным традициям

8 авг. 18:52

В Иваново заработал первый в России Музей невесты. Об этом сообщила автор проекта Флора Михайлова.

По ее словам, сейчас в музее можно будет узнать о свадебных традициях города, а в будущем организаторы намерены охватить свадебные традиции и обычаи всей России.

Автор проекта подчеркнула, что музей открылся на средства Ростуризма. "Ростуризм разыгрывал гранты на воплощение местных туристических инициатив, мы подали заявку и выиграли", - цитирует ее ТАСС.

Сумма гранта составила 3 млн рублей.

Михайлова также рассказала, что создатели музея попросили жительниц Иваново помочь в сборе экспонатов, передав им свои свадебные платья. Горожанки настолько активно откликнулись на просьбу, что сейчас музей уже начал испытывать нехватку площадей, уточнила она.