В ЕС задумались о запрете российского туризма

8 авг. 19:08

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что несправедливо то, что россияне имеют возможность ездить в Европу как туристы. По ее мнению, необходимо наложить ограничение на выдачу гражданам РФ туристических виз на общеевропейском уровне.

Неправильно, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" на фоне событий на Украине, сказала финский премьер в понедельник порталу Yle. По ее мнению, такое положение вещей "несправедливо".

По мнению Марин, Совет Европы мог бы рассмотреть возможность наложения санкций на российский туризм. Также она выразила готовность ограничить выдачу российским туристам виз на общеевропейском уровне. "Наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща", - отметила премьер-министр, добавив, что Финляндия могла бы и самостоятельно замедлить выдачу россиянам виз.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", - рассказала она.

Политик уточнила, что Финляндии "нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов". "Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть, фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", - поделилась она.