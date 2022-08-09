Пять самых привлекательных паспортов Ближнего Востока

Не все паспорта предоставляют одинаковые возможности. Одни позволяют свободно передвигаться по миру, обладателям других придется ждать визу на протяжении нескольких месяцев, прежде чем отправиться в аэропорт. Согласно рейтингу лондонской консалтинговой компании Henley&Partners, самые привлекательные паспорта в мире регулярно меняются в списке в зависимости от факторов, которые определяют, разрешено ли вам путешествовать без визы.

Рейтинг паспортов лондонской консалтинговой компании Henley&Partners составляется в соответствии с числом пунктов назначения, куда их владельцы могут поехать без необходимости получения визы. С момента создания рейтинга его год за годом возглавляли несколько стран, включая Германию, Данию, Швейцарию, Японию, Швецию и Сингапур. Однако паспорта стран Ближнего Востока и Северной Африки обычно не занимают лидирующих позиций в рейтинге из-за политической неопределенности и продолжающихся конфликтов в регионе, а также других факторов, включая миграционную политику многих западных государств.

Middle East Eye изучил, граждане каких стран Ближнего Востока обладают самыми привлекательными паспортами:

1. Объединенные Арабские Эмираты

Самая высокая позиция в рейтинге среди стран Ближнего Востока у ОАЭ, известных своими роскошными торговыми центрами - 15 место. Эта страна Персидского залива известна своей внушительной инвестиционной стратегией, в рамках которой государственные финансовые структуры владеют пакетами акций в компаниях по недвижимости, спортивных клубах и банках по всему миру. Эта возможность инвестировать сделала ОАЭ одной из самых успешных стран рейтинга: за последнее десятилетие Эмираты поднялись с 64 места на 15. На протяжении многих лет ОАЭ прилагали особые усилия для развития индустрии туризма, что превратило страну в мировой центр бизнеса и отдыха. Владельцы паспортов ОАЭ могут въезжать в 175 пунктов назначения по всему миру без визы.

2. Израиль

Израильский паспорт занимает вторую позицию по значимости паспорта среди стран Ближнего Востока. Мало того, что владельцы этих паспортов могут иметь гражданство других стран, израильский паспорт, занимающий в мировом рейтинге 24 место, также позволяет гражданам Израиля въезжать в 159 стран без визы или, в редких случаях, оформляя визу по прибытии. При этом гражданам Израиля запрещено, либо придется получать специальные сертификаты для въезда в некоторые страны, такие как Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Пакистан, Ливия и Ливан.

3. Турция

Замыкает тройку Турция, чей паспорт занимает 54 место в мировом рейтинге. На эту страну, как и на многие другие страны Ближнего Востока, сильно повлияли ограничения на передвижение, введенные во время пандемии коронавируса. Еще одним фактором, повлиявшим на ухудшение позиции Турции в рейтинге стран мира, стала экономика, столкнувшаяся с рекордным уровнем инфляции. В июле 2022 года уровень инфляции в Турции достиг 70%, что отразилось на жителях страны. Тем не менее турецкие паспорта по-прежнему дают своим владельцам право безвизового или упрощенного въезда в 110 стран.

4. Катар

У этой небольшой, но экономически развитой страны были свои взлеты и падения в рейтинге привлекательности паспорта. В настоящее время паспорт Катара располагается на 57 месте мирового рейтинга, но в последние годы владельцы катарских паспортов столкнулась с препятствиями, в основном из-за отношений страны с соседними государствами. В 2017 году Катар столкнулся с дипломатической блокадой, введенной коалицией соседних государств, в том числе Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и ОАЭ. В рамках санкций гражданам Катара либо запретили въезд в эти государства, либо им пришлось столкнуться с серьезными трудностями при попытке въезда.На рейтинг Катара повлияли и коронавирусные ограничения. В 2020 году страна занимала 54 место в рейтинге, но в 2021 году Катар опустился на 60 место. Но Катар уверенно движется вверх. В 2006 году его граждане могли въезжать без визы в 57 стран, но с тех пор число стран удвоилось до 99 к 2022 году.

5. Кувейт

Кувейт занимает 59 место в мировом рейтинге. Паспорт Кувейта позволяет гражданам этой страны въезжать на территорию 96 стран без необходимости получения визы. Экономика этого государства Персидского залива зависит от нефтяного сектора, и, следовательно, как и у его более южных соседей, уровень жизни в стране довольно высокий. Благодаря стабильной экономической, социальной и политической ситуации в стране позиции кувейтского паспорта, вероятно, в ближайшие годы укрепятся.

Как указали в компании Henley & Partners, страны с более стабильной ситуацией, вероятно, улучшат свои показатели в рейтинге.