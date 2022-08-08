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В Дагестане на реконструкцию газовых сетей потратят свыше 540 млн рублей

В Дагестане на реконструкцию газовых сетей потратят свыше 540 млн рублей

В 2023 году дочерние компании "Газпрома" потратят на полную реконструкцию аварийных газопроводов в Дагестане более 540 млн рублей. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба под руководством главы республики Сергея Меликова, сообщили в пресс-службе министерства энергетики и тарифов региона.

В свою очередь, генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ленар Мансуров, на сегодняшний день в Дагестане около 58 км газовых сетей, нуждающихся в обновлении.

Проектно-изыскательские работы планируется провести в этом году.

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