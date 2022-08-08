Российские военные проводят тренировки на полигоне в Узбекистане перед "АрМИ-2022"

8 авг. 18:33

Министерство обороны Узбекистана сообщает, что российские военные прибыли на горный полигон "Фориш" в Джизакской области, где пройдут два конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня".

"В этом году на полигоне "Фориш" пройдут соревнования "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня". К сегодняшнему дню на полигон уже прибыли представители Российской Федерации, Вьетнама, Беларуси и Таджикистана", - сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

В минобороны республики уточнили, что участники соревнований после акклиматизации и адаптации к местным погодным условиям получили прикрепленную за ними военную технику и приступили к интенсивным тренировкам.

В этом году Узбекистан впервые примет пять конкурсов "АрМИ". Игры в этом году пройдут с 13 по 27 августа. Они будут проводиться на территории 12 государств, участие примут военнослужащие из 37 стран.