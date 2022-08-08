Контрабанда наркотиков и незаконная миграция активизировались на границе Армении и Ирана

8 авг. 18:24

На границе Армении и Ирана наблюдается напряженная оперативная обстановка в связи с ростом числа попыток незаконного ввоза в Армению тяжелых наркотиков, такое сообщение распространило Пограничное управления ФСБ РФ в Армении.

Помимо этого, происходят случаи нарушения госграницы участниками экстремистских и террористических организаций.

Поэтому с начала года установлены несколько оборудованных постов несения службы пограннарядов. Они проводят выборочные либо полноценные (в случае поиска и преследования нарушителей границы) проверки в отношении людей и транспортных средств. Их задача - выявление, предупреждение и пресечение контрабанды, незаконной миграции и других правонарушений.