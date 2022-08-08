Исламский банкинг приходит в Россию

В начале августа Центральный банк России представил для общественного обсуждения доклад "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях", посвященный способам ответить на новые вызовы, с которыми российская экономика столкнулась в результате санкционного давления. В четвертом пункте "Инструменты рынка капитала для финансирования экономического развития" говорится, в том числе, о необходимости усилить роль партнерского финансирования в банковском секторе России.

Расширение партнерского финансирования будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малых и средних предприятий, повышению благосостояния населения.

Позднее пресс-служба финансового регулятора уточнила, что речь идет об исламском банкинге. Министерство финансов РФ предложило в качестве эксперимента в 2023 году осуществить пилотный проект по внедрению партнерского финансирования в Чечне и Дагестане. Вместе с Банком России правительство подготовит необходимую законодательную базу для распространения такого вида банкинга на другие регионы России в случае успешного проведения эксперимента.

В середине июля член думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков представил законопроект о правилах регулирования исламского банкинга в России. Депутат рассчитывает, что закон примут уже осенью этого года. Появление исламских банков в России поможет привлечь инвестиции и новых партнеров из Малайзии, Индонезии, ОАЭ и других арабских стран. В условиях санкционного давления это становится как никогда актуальным.

История исламского банкинга

Основной принцип ведения дел исламскими банками заключается в отказе от процентов и получении прибыли за счет доходов от инвестиций. В исламе верующим предписывается избегать любых процентных отношений, так как ростовщичество считается грехом, который называется риба. Пророк Мухаммед получил от Аллаха аяты о запрете ростовщичества в мире мусульман, так как оно неизбежно ведет к раздору, вражде и войнам.

О верующие! Не поедайте ростовщичества [запретную прибыль], многократно удвоенную, и бойтесь Аллаха, возможно, вы будете счастливы

(Св. Коран, 3:130)

История существования коммерческих банков насчитывает около 250 лет. Именно банки стали движущей силой экономического развития разных стран мира. В свою очередь выдача кредитов под проценты является основным источником дохода банков до сих пор. Идея беспроцентного кредитования зародилась только в 1940-х годах. Впервые она была воплощена в жизнь в качестве эксперимента в Египте в 1960-х годах в городе Мит-Гамр, где был создан первый исламский банк. Проект оказался успешным, но его пришлось закрыть по политическим причинам. В 1970-е годы исламские банки стали открываться в государствах Персидского залива, где наряду с экономическим развитием появилась необходимость создать банковскую систему, которая не оскорбляла бы чувства верующих. С тех пор популярность такого вида финансирования только растет.

Сегодня общий объем исламского банкинга от всех банковских активов в мире составляет 6%. При этом эксперты прогнозируют стремительный рост рынка исламских банков в ближайшие пять лет. Принципы исламского банкинга неизменны, поэтому такие банки более устойчивы в период экономического кризиса, который сейчас переживает мир. Этим объясняется интерес к такому партнерскому финансированию.

Инструменты исламского банкинга

Ислам предписывает мусульманину вести активный образ жизни, в том числе вести честную торговлю, накапливать и хранить средства, полученные от честного труда, инвестировать в бизнес, недвижимость, интеллектуальные и социальные проекты, которые идут на пользу обществу. Чтобы помочь любому, кто хочет вести свои дела согласно закону Шариата, исламские банки предоставляют несколько продуктов.

Совместное партнерство "мудараба". Заемщик берет деньги у банка на определенное дело, прибыль от которого заемщик и банк делят между собой. Банк является инвестором в бизнес клиента.

Совместное партнерство "мушарака". Банк и клиент организуют совместное предприятие. Каждый вносит свой вклад в капитал партнерства в равных или разных долях, о чем, как и о распределении прибыли, договариваются заранее.

Лизинговый договор "иджара". Владелец имущества (транспортного средства, станка, недвижимости) отдает его в чужое пользование за арендную плату. При этом арендатор платит только за период фактического пользования чужим имуществом. Все расходы по приобретению, доставке и ремонту объекта иджара несет арендодатель. Может применяться вместо ипотеки.

Торговое соглашение "мурабаха". Банк покупает для своего клиента товар и раскрывает стоимость его приобретения. Клиенту банк перепродает товар за более высокую, заранее обозначенную цену. Разница в стоимости достается банку, а клиент получает беспроцентную рассрочку.

Финансовый сертификат "сукук". Эквивалент облигаций. В отличие от облигаций, которые являются долговыми обязательствами, сукук предполагает владение активами. Прибыль генерируется базовым активом на периодической основе, а не выплатой процентов. Если стоимость актива вырастает, то сукук также может вырасти в цене.

Благотворительный кредит и ценные бумаги "кард-аль-хасан" или "аль-кардуль хасан". Банк выпускает ценные бумаги для финансирования социальных проектов. Клиент не получает проценты по бумагам, но может получить дополнительный доход в качестве подарка от банка. В случае кредита клиент выплачивает банку только основную сумму заёма, но может на свое усмотрение выплатить банку дополнительное вознаграждение в качестве подарка.

Договор "параллельная истисна". Истисна – это договор купли-продажи. При параллельной истисна банк заключает договор с клиентом на изготовление определенного количества товара. Затем банк заключает договор с подрядчиком, который и будет производить этот товар. При этом цена за товар может выплачиваться не сразу и частями.

Авансное финансирование "салам". Договор, который заключается между продавцом и покупателем, о производстве к назначенному сроку определенного количества товара. При этом деньги за это продавец получает от покупателя заранее, авансом.

Преимущество исламского банкинга перед западным заключается в том, что он основан на этических принципах, а не на практически безрисковом получении прибыли кредитных организаций. Исламские банки разделяют и прибыль, и риски, и убытки со своими клиентами. Такой подход выглядит более справедливым не только для мусульман, но и для представителей всех культур, религий и национальностей.