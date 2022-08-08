Спустя 15-20 лет легендарные леопарды снова заселят Северный Кавказ

Переднеазиатский леопард - самый крупный на планете - когда-то жил почти во всех горных районах Кавказа. Но из-за охоты и потом браконьерства к 1960-м годам он полностью был истреблен на российском Кавказе. В 2005 году эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Российской академии наук разработали Программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе - путем разведения в неволе и выпуска в природу.

О том, как продвигается первый в мире проект по возвращению леопарда в места, которые он населял прежде, "Вестнику Кавказа" рассказала сотрудник расположенного около Сочи Центра восстановления леопарда Ирина Авдонина.



Новые родители для новых котят



В июле министр природы Александр Козлов попросил у Владимира Путина содействия в переговорах с руководством Ирана и Туркменистана, чтобы Центр мог получить новых леопардов-родителей из дикой природы этих стран.

Ирина Авдонина пояснила, что леопарды живут также в Азербайджане и Армении, но их там слишком мало, так что этим странам самим нужно подкреплять свои группировки хищников. А вот в Иране и Туркменистане можно брать животных не только из дикой среды, отлавливая их, но и из частных коллекций, либо тех животных, кто получил травмы в природе, причем такие звери даже в приоритете - чтобы не навредить популяции. Есть и еще один источник новых леопардов - это зоопарки.

Как быстро дикий леопард приспособится к жизни в неволе - "вопрос очень индивидуальный для каждого животного", подчеркнула специалист. "В Центре созданы прекрасные условия, максимально приближенные к естественным, у сотрудников большой опыт работы с леопардами, поэтому время для адаптации, конечно, потребуется, но мы с этим справимся", - заверила она.





На воле



Сейчас молодых леопардов выпускают в Кавказском заповеднике и в Северной Осетии. По словам Ирины Авдониной, прежде чем выбрать будущие точки выпуска, надо провести оценку всего исторического ареала обитания хищников. Специалисты также выполнят мероприятия по биотехнии, охране и т. д., чтобы подготовить местность к "старым" новым обитателям.

Местные жители, рассказала сотрудник Центра, благодаря просветительской работе, когда им подробно разъясняют все детали выпуска леопардов, в большинстве поддерживают появление пятнистых соседей. "После исчезновения леопарда его экологическую нишу заполнили волки и шакалы, которые нападают на домашний скот, а также оказывают гораздо больший пресс на популяции копытных животных, из-за чего численность травоядных сокращается. Леопарды в свою очередь успешно охотятся на этих хищников, тем самым восстанавливая экологическое равновесие", - поведала Ирина Авдонина.

Главный вопрос на сегодня - когда выпущенные леопарды обзаведутся семьями. По словам специалиста, образование пары в дикой природе зависит от наступления возраста половозрелости и от распределения зверей в пространстве. Хищники должны встретиться друг с другом благодаря возникновению биологического сигнального поля. "Так, выпущенная в 2020 году самка Волна обитает на территории Кабардино-Балкарии, где регулярно отмечается взрослый дикий самец. Вероятнее всего, она и привлекла его в ту местность, и вскоре мы ждем от нее появления потомства", - сообщила сотрудник Центра.

"Международная" помощь



Знаковый и позитивный момент - во время реализации программы в регионах Северного Кавказа стали замечать диких леопардов, которые приходят туда из других стран.

Как подчеркнула Ирина Авдонина, их появление говорит о восстановлении исторических путей перемещения хищника. И, конечно, это поможет "пополнить генофонд искусственно формируемой популяции переднеазиатского леопарда на российском Кавказе".





Когда?



Популяцию переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе можно будет считать восстановленной, когда в природе будут жить 50 зверей - такая цель заложена в программу. По словам Ирины Авдониной, учитывая, что каждые два года выпускают по три-четыре хищника, программа может быть реализована за 15-20 лет.

Будем надеяться, что эти планы удастся воплотить в жизнь, и люди восполнят урон, нанесенный ими природе. А в будущем лучше все же не совершать таких ошибок, ведь все мы живем на одной планете, и Земля - наш общий дом.