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На востоке Турции начался очередной этап антитеррористической операции Eren Abluka

На востоке Турции начался очередной этап антитеррористической операции Eren Abluka

В турецкой провинции Битлис накануне стартовал 32-й этап антитеррористической операции Eren Abluka. Об этом сообщили сегодня в министерстве внутренних дел Турции.

В ведомстве рассказали, что в операции задействованы 520 бойцов спецназа полиции и жандармерии. Они разделены на 51 операционную группу, которые прочесывают район Хизан на предмет наличия и ликвидации боевиков.

В МВД отметили, что первый день операции в поселке Азапшар были найдены четыре укрытия боевиков преступной организации, передает агентство Anadolu.

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