Онищенко призвал россиянам ревакцинироваться от COVID-19

8 авг. 17:39

Меры защиты от коронавируса остаются прежними, россиянам рекомендует пройти вакцинацию, сообщил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

В последние время в России начался подъем заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю заболеваемость выросла почти на 59,7%. Остается возможным завоз новых подштаммов.

"Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты", - отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что "вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны". "Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", - добавил медик.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с прошлой недели находится на уровне 8,6%, в Москве - еще ниже.