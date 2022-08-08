Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и грозе

8 авг. 17:25

В Москве в ближайшие 24 часа ожидаются сильный ветер, гроза и дождь. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа выпадет до 14 миллиметров осадков. Порывы ветра будут достигать 14-17 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют жителям Москвы не парковать автомобили возле деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра.