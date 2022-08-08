В Грузии предупредили о перекрытии трассы международного значения

8 авг. 17:25

Ремонт ж/д переезда перекроет на день участок автомагистрали международного значения Самтредиа-Ланчхути-Григолети.

"Грузинская железная дорога" 9 августа планирует провести ремонт железнодорожных путей и переезда на 15-м км данной автомагистрали. Также в этот день будет восстановлено асфальтобетонное покрытие по обеим сторонам железнодорожного переезда, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

Водителей предупреждают, что проезжая часть автодороги на указанном участке будет закрыта 9 августа 2022 года с 9:00 до 20:00. Движение автотранспорта будет осуществляться по местной сети дорог и трассе Джапана-Ланчхути.