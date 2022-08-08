Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Лавров

8 авг. 16:55

Делегацию России на Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Об этом говорится в опубликованном 8 августа распоряжении президента России Владимира Путина.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - сказано в документе.

В делегацию также войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.