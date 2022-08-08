РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Лавров

Российскую делегацию на Генассамблее ООН возглавит Лавров

Делегацию России на Генассамблее ООН возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Об этом говорится в опубликованном 8 августа распоряжении президента России Владимира Путина.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел РФ, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", - сказано в документе.

В делегацию также войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version