В Дагестане появится комиссия по формированию резерва управленческих кадров

8 авг. 16:36

В Дагестане создадут комиссию для подготовки предложений по подготовке резерва управленческих кадров. Об этом сообщили в пресс-службы главы региона.

"Сергей Меликов анонсировал создание комиссии при главе Дагестана для подготовки предложений по формированию резерва управленческих кадров", - сказано в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в комиссию войдут представители общественных организаций, научного сообщества и органов власти. Она будет заниматься созданием кадрового резерва компетентных управленцев и контролю за эффективностью кадровой политикой органов власти.