Из Украины в рамках зерновой сделки за неделю вывезли около 305 тыс тонн зерна

8 авг. 16:22

За первую неделю реализации зерновой сделки из портов Украины вывезли более 300 тыс тонн зерна и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

По его данным, из украинских портов вышло 10 сухогрузов, перевезено примерно 305,5 тыс тон зерновых.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.