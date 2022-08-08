Минводы примут турнир по силовому экстриму

8 авг. 16:22

Минеральные Воды примут турнир по силовому экстриму "Игры сильных", участники которого будут передвигать автомобили и переворачивать большие покрышки. Об этом сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"В День физкультурника в Минеральных Водах пройдет турнир по силовому экстриму "Игры сильных". Силачи будут соревноваться в таких дисциплинах, как кантовка покрышки от большегруза, эстафета по переносу мешков и бочек, тяга автомобиля и других видах", - сказал он.

Сергиенко отметил, что Минеральные Воды всегда славились своими богатырями и силачами, завоевавшими множество побед в различных видах спорта.