Фарид Гаибов рассказал, в каком состоянии Азербайджан подходит к Исламским играм солидарности

8 авг. 15:57

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поделился своими ожиданиями от предстоящих Игр Исламской солидарности.

В первую очередь он подчеркнул, что азербайджанская делегация является второй по численности после хозяев - Турции. "Мы гордимся этим фактом. И это показывает, что в Азербайджане спорт есть, и он развивается", - заявил министр, добавив, что на предстоящих Играх Азербайджан будет представлен практически во всех дисциплинах.

При этом он обратил внимание, что в составе сборной Азербайджана не будет некоторых первых номеров. "Это касается борьбы, дзюдо и футбола. В борьбе и дзюдо команды готовятся к чемпионатам мира, а в футболе "Карабах" и "Нефтчи" выступают в еврокубках", - уточнил Гаибов.

Он также указал на то, что в команде в преддверии соревнований царит отличное настроение. "Спортсмены хорошо готовы. Хотел бы отметить, что у нас снизилось количество легионеров во всех видах спорта. Это говорит о том, что в ряде видов спорта появляются собственные воспитанники. Да, мы не во всех дисциплинах сможем бороться за золотые медали. Но я благодарен всем федерациям. Они серьезно подошли к делу", - сказал министр.

Помимо этого, он рассказал, чем нынешние Игры будут отличаться от бакинских, прошедших в 2017 году. "Есть некоторые моменты, которые я хотел бы отметить. Они касаются изменений по сравнению с Играми 2017 года, прошедшими в Баку. Есть определенные изменения в видах спорта. Помимо этого, некоторые команды привезут более сильные составы. В частности, Казахстан и Узбекистан, которые из-за Азиатских игр не привезли всех лучших в Баку", - подытожил Гаибов.

Напомним, с 9 по 18 августа в городе Конья (Турция) пройдут Исламские игры солидарности. В них примут участвовать более 4 тыс спортсменов из 54 стран мира.