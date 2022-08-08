Россияне и грузины чаще всего гостят в Армении

8 авг. 16:01

В первом полугодии количество туристов, прибывших в Армению, составило 588 тыс 731 - почти на 50% больше прошлогоднего показателя (243 076), сообщает Национальный статистический комитет.

Большинство прибывших в Армению путешественников мужчины - 301 тыс 659. При этом лидерами по числу визитеров стали Россия - 251 035, Грузия - 62 874, Иран - 48 122. В пятерку также входят США - 13 017 и Германия - 8 554.

Далее расположились Франция - 7 687, Украина - 7 663, Беларусь - 7 553, Индия - 6 047. Замыкает "десятку" Казахстан - 5 069.