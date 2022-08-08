Эрдоган: Азербайджан доказал свою силу победой в Отечественной войне

8 авг. 15:54

Победа Азербайджана в Отечественной войне доказала, что Азербайджан – сильная геополитическая фигура, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 13-й конференции послов в Анкаре.

"Известно, что трудно быть сильным за столом, не будучи сильным на поле боя. Самым ярким примером этого является процесс освобождения оккупированных земель Азербайджана", - подчеркнул он.

Далее Эрдоган напомнил, что Азербайджан столкнулся с оккупацией и геноцидом, однако международное сообщество никак не реагировало на это. "Наши азербайджанские братья были вынуждены годами жить в состоянии горечи и потери. Положить конец этой несправедливости удалось Вооруженным силам Азербайджана ... В результате героической борьбы, длившейся 44 дня, Карабах вновь обрел свободу, а 30-летняя оккупация была завершена", - акцентировал внимание президент Турции.