Израиль снова взялся за Палестину

Почти каждый год весной или летом Палестина и Израиль вступают в войну. Почему два народа до сих пор не могут договориться? Как на позицию России сказывается спецоперация на Украине? И не подливает ли Байден масла в ближневосточный огонь?

5 августа Израиль начал очередную спецоперацию в секторе Газа. Это один из двух районов Палестины, которые отделены от остальных территорий израильскими землями. Израиль беспокоит, что в этом регионе укрываются боевики, которые могут нанести ракетные удары по еврейскому государству. И действительно, в секторе Газа у власти находится радикальная партия ХАМАС, в Израиле и ряде стран она считается террористической. На то есть основания, ведь в своей борьбе против Израиля ХАМАС использует крайние методы – от обычных обстрелов ракетам до терактов против израильских военных и мирных граждан. Россия в отличие от США и Европы не считает ХАМАС за террористов, но не одобряет ее насильственные методы.

Израиль начал "операцию Рассвет" для уничтожения лидеров боевой организации "Исламский джихад". Это близкая к ХАМАС структура, но еще более радикальная. В итоге удалось уничтожить двух командиров. Учитывая, что палестинцы начали отвечать на обстрелы, по Израилю было выпущено почти 1000 ракет. Израиль перехватил почти все из них системой ПВО "Купол" и нанес контрудары. В итоге погибло 40 человек и более 300 получили ранения. Эксперты говорят, что это самая серьезная эскалация между Израилем и Палестиной с мая 2011 года. Израиль, хотя и вторгается на чужую территорию, но делает это для устранения угрозы, которая готовится на него обрушиться.

Внутриполитическая борьба в Израиле также могла бы оказать влияние на решение о проведение операции, считает доцент институт Международных отношений и мировой истории ННГУ, политолог Амр Элдиб.

"Израильское правительство решило провести превентивную операцию против "Исламского джихада", поскольку видит, что его угрозы повлияли на нормальную жизнь граждан в городах, граничащих с Газой, в результате чего они оказались в осаде в течение нескольких дней. С другой стороны, решение связано с политическими причинами: премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц обеспокоились результатами недавних опросов, в которых говорилось, что председатель партии "Ликуд", бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху мог бы получить в Кнессете 62 места, что позволило бы ему сформировать следующее правительство", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

"Лапид и Ганц хотели получить больше голосов противников Нетаньяху, а также получить голоса жителей городов, окружающих Газу. Как известно, на последних выборах ракеты, выпущенные по этим городам, привели к падению числа голосов за партию Нетаньяху", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа", добавив, что Лапид и Ганц хотят показать себя как сильная альтернатива Нетаньяху.

По большому счету нынешнее обострение Израиля и Палестины мало чем отличается от предыдущих. Масштабы разные, но корень проблем один. Израиль не позволяет Палестине создать свое государство, а США, Европа и другие игроки не могут заставить его выполнить мирный план, обрисованный соглашением в Осло. Израиль не готов уступать Восточный Иерусалим Палестине и демонтировать свои поселения на палестинских территориях.

Особенность нынешней операции Израиля состоят в двух моментах. Во-первых, она началась после визита Байдена на Ближний Восток. Возможно, президент США дал зеленый свет на войну в расчете на антироссийскую политику Израиля. Второе – на фоне российской спецоперации Израиль, как и другие игроки, могут почувствовать большую уверенность в деле ведения превентивных войн и операций, действуя по принципу "А почему им можно, а нам нельзя?".

Амр Элдиб обращает внимание на то, что вес Израиля в регионе из-за ее спецоперации не пострадает, потому что арабские страны также видят в палестинских боевиках угрозу. "В ближайшем будущем невозможно каким-либо образом повлиять на позицию Израиля на Ближнем Востоке. Отношения между Израилем и арабами очень сильны, и мы не должны забывать, что Израиль борется с организацией "Исламский джихад", которую большинство арабских стран считают террористической группировкой", - говорит эксперт.

Если говорить о позиции России, то ее озвучила пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Она призвала все стороны конфликта прекратить насилие и использовать мирные методы решения споров. На фоне поддержки Израилем Украины и закрытия Сохнута в России позиция МИД РФ кажется крайне сдержанной. Вроде бы сейчас Москва может себе позволить активнее поддерживать палестинцев. Но, учитывая, что Россия входит в квартет по ближневосточному урегулированию, она не может открыто занимать чью-либо сторону. Россия всегда настаивала на решении конфликта на основе принципа двух государств. Поэтому менять свою стратегию только потому, что в Израиле временно находится не та власть, неразумно. В то же время это не значит, что Россия не будет реагировать на заигрывания Тель-Авива с Киевом. Укрепление связей с Ираном, визит делегации ХАМАС в Москву, закрытие Сохнута и критика авиаударов Израиля по Сирии посылают недвусмысленные сигналы правительству Яира Лапида.

Отношения с Россией могут сказаться на позициях Израиля в регионе, но едва ли изменят его подход к Палестине, пока Тель-Авив поддерживают США и Европа. А значит в ближайшей перспективе палестинский вопрос не решится, а инциденты в Газе будут повторяться.