Эрдоган призвал Армению откликнуться на искренние призывы Турции и Азербайджана

8 авг. 15:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 13-й конференции послов в Анкаре, призвал Армению адекватно отреагировать на стремление турецких и азербайджанских властей к установлению мира на Южном Кавказе.

"Я верю, что наш регион стабилизируется в короткие сроки. Для этого Армении необходимо правильно оценить произошедшие события и откликнуться на искренние призывы Азербайджана и Турции", - сказал он.

Эрдоган отметил, что турецко-армянские отношения продолжают нормализоваться и оценил разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в преддверии праздника Курбан-Байрам как конструктивный.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, Армения еще не готова откликнуться на призывы Турции и Азербайджана, но постепенно движется к этому.

"Я думаю, что Армению пока нельзя назвать страной, которая полностью прислушивается к своим соседям и готова к мирному урегулированию и к восстановлению нормальной жизни. Но, безусловно, по сравнению с ситуацией, которая была до военной операции Азербайджана, ситуация улучшилась. Пока мелкие порывы продолжаются, и мирные усилия регулярно натыкаются на обострения и эксцессы. Однако в итоге все равно Армения или сама приходит к тому, что вынуждена прислушиваться к соседям, или ее к этому склоняют внешние стороны. Недавняя азербайджанская операция "Возмездие" – один из таких примеров", - сказал он.

"Поэтому да, я согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом в том, что ситуация умиротворится, как только Армения прислушается к соседям. Я бы добавил, что она должна прислушаться и к голосу объективной реальности, потому что только в компромиссе лежит для Армении будущее в регионе, и к голосу собственного народа, потому что, как известно, Никол Пашинян победил на прошлогодних выборах, обещая мир", - добавил Алексей Наумов.

"Нужно, чтобы продолжались решаться вполне будничные вопросы, как строительство той самой дороги в обход Лачина, о котором в последнее время так много говорят. Я думаю, что это может считаться хорошим шагом. Разумеется, Армении важно двигаться к заключению конкретного мирного соглашения с Турцией, умиротворению и мирному договору с Азербайджаном, причем нужна не только практическая, но и идеологическая работа. Большую роль играют даже такие, казалось бы, ритуальные вещи, как заявления и уверения в умиротворении", - сообщил эксперт РСМД.