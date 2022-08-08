Эрдоган: в ближайшее время Турция очистит Сирию от террористов

8 авг. 15:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления перед послами в Анкаре, что в ближайшее время от террористов будут очищены последние районы Сирии.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы объединим кольца этого пояса безопасности, очистив последние районы, где гнездятся террористы в Сирии", - цитирует его РИА Новости.

Глава турецкого государства также отметил, что решение о создании 30-километровой линии безопасности южной границы Турции остается в силе.

Напомним, на прошлой неделе в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По их итогам главы государств выступили с совместным заявлением, в котором отмечалось, что Москва и Анкара выступают за сохранение целостности Сирии и подтверждают решимость действовать сообща.