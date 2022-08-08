В Минздраве рассказали, что в возрасте 35-40 лет мужская смертность в два раза превышает женскую

8 авг. 14:55

В России в возрасте 35-40 лет мужская смертность вдвое выше женской. Об этом сообщил на Всероссийском форуме волонтеров-медиков министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"С 18 лет мужчины и женщины вступают в самостоятельную жизнь, очень большая разница. Особенно у мужчин. К 35-40 показатель смертности мужчин и женщин отличается в два раза", - сказал глава Минздрава, подчеркнув, что внешние причины являются той составляющей, которая уносит эти человеческие жизни.

Он также обратил внимание на то, что молодежь не всегда привержена здоровому образу жизни - курит употребляет алкогольные напитки и не занимается спортом.

Помимо этого, Мурашко напомнил, что ранее президент России Владимир Путин обозначил цель достичь к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет. "Это достижимый результат. Необходимо несколько вещей. Первое, что точно, - это установка быть здоровым, установка следить за собственным здоровьем", - цитирует его "Ъ".