Участники массовой драки в сауне в Казахстане задержаны

8 авг. 14:50

Полиция Алматинской области задержала четырех участников драки в селе Узынагаш Жамбылского района, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Конфликт произошел 7 августа. Выяснилось, что четверо местных жителей 1974-1989 года рождения повздорили с двумя работниками сауны. Начавшаяся словесная перепалка быстро переросла в драку.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента были установлены и доставлены в районную полицию. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК (хулиганство)", - сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что решение по делу будет принято после завершения расследования, над которым работают представители Жамбылской районной полиции.