Узбекистан готовится к проведению конкурса "АрМИ-2022"

8 авг. 14:48

В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", информирует пресс-служба Минобороны РФ.

"Экипажи химической разведки из шести стран прибыли на полигон Сазаган (Республика Узбекистан), где началась подготовка к международному конкурсу АрМИ "Безопасная среда-2022". В состязаниях участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран. Российскую делегацию возглавляет заместитель начальника Военной академии РХБЗ генерал-майор Валерий Васильев", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сегодня на полигоне Сазаган состоялось совещание, на котором утвердили график проведения жеребьевок и тренировок. В ходе эстафеты конкурсантам предстоит обнаружить прибор, имитирующий "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия. В прошлом году состязания прошли на полигоне Корла в Китае.