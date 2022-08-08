Чавушоглу предупредил Армению о недопустимости провокаций

8 авг. 14:36

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе ежегодной конференции послов в Анкаре предупредил Армению о недопустимости новых провокаций в регионе.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что Турция с самого начала конфликта в Карабахе поддержала азербайджанскую армию в освобождении оккупированных территорий. "Вслед за этим мы прилагали активные усилия для достижения мира. Мы вновь предупреждаем Армению о недопустимости совершения новых провокаций", - цитирует его ТАСС.

Чавушоглу также обратил внимание на то, что напряженность между Арменией и Азербайджаном показывает, какой хрупкой является ситуация в регионе. "Азербайджан должен знать, что мы никогда не оставим его в одиночестве", - добавил глава МИД Турции.