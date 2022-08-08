На заработки в Россию приехало рекордное число трудовых мигрантов

8 авг. 13:57

В Россию во втором квартале 2022 года въехало рекордное число трудовых мигрантов - 3,12 млн человек. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, проведенном на основании статистики министерства внутренних дел страны.

Как отмечается, это на 30% больше прошлогоднего показателя. Около 50% из числа приехавших в РФ являются гражданами Узбекистана (1,54 млн), еще 30% приходится на граждан Таджикистана (952 тыс).

Чаще всего приезжие останавливаются в Москве и Московской области (1,24 млн человек, или 40%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (385,7 тыс человек). Кроме того, подходящим местом для работы они считают Краснодарский край, Иркутскую и Свердловскую области. Реже всего иностранцы приезжают на заработки в Ненецкий автономный округ.