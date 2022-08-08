Пять жителей Ставрополья едва не погибли на трассе в Адыгее

8 авг. 13:27

Пять жителей Ставропольского края, в числе которых двое детей, в автоаварии на трассе в Адыгее

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ДТП с участием двух легковых автомобилей, произошедшем на 51-м км дороги Белореченск - Гиагинская - Дружба на территории Гиагинского района. "В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, а также три пассажира иномарки - 39-летняя женщина и двое детей в возрасте 10 и 11 лет. Все они являются жителями Ставропольского края", - информирует ведомство.

согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки Lada не справился с управлением и выехал на "встречку", где и произошло столкновение с иномаркой. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.